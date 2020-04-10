"Будем ждать": Хабиров прокомментировал ситуацию с РКБ закрытой на карантин
В беседе с журналистами Радий Хабиров прокомментировал ситуацию в Республиканской клинической больнице имени Гумера Куватова, которая в настоящее время закрыта на карантин.
– С учётом того, что в прошлое воскресенье, даже чуть раньше, мы чётко определили, что у нас появились инфицированные в РКБ, на сегодня коронавирус подтверждён только у двоих. За это время мы провели тестирование более тысячи человек – и пациентов, и медицинского персонала. У подавляющего большинства показатель отрицательный. Около 150-170 человек пока с неподтверждённым диагнозом. Как показывает наш опыт, эта цифра может ещё уменьшиться. Будем ждать, – сказал руководитель региона. – Вопрос сейчас в другом. Нам нужно срочно завершить те карантинные мероприятия, которые мы проводим в РКБ. Поэтому часть врачей и пациентов, которым нужна помощь, мы уже переместили в Дёмскую инфекционную больницу. Часть корпусов мы закрываем, часть людей отправляем в изолятор. По нашим планам, примерно в среду мы освободим полностью всю территорию РКБ, проведём необходимые дезинфекционные работы и запустим больницу снова.
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