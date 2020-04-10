"Будем ждать": Хабиров прокомментировал ситуацию с РКБ закрытой на карантин

В беседе с журналистами Радий Хабиров прокомментировал ситуацию в Республиканской клинической больнице имени Гумера Куватова, которая в настоящее время закрыта на карантин.







– С учётом того, что в прошлое воскресенье, даже чуть раньше, мы чётко определили, что у нас появились инфицированные в РКБ, на сегодня коронавирус подтверждён только у двоих. За это время мы провели тестирование более тысячи человек – и пациентов, и медицинского персонала. У подавляющего большинства показатель отрицательный. Около 150-170 человек пока с неподтверждённым диагнозом. Как показывает наш опыт, эта цифра может ещё уменьшиться. Будем ждать, – сказал руководитель региона. – Вопрос сейчас в другом. Нам нужно срочно завершить те карантинные мероприятия, которые мы проводим в РКБ. Поэтому часть врачей и пациентов, которым нужна помощь, мы уже переместили в Дёмскую инфекционную больницу. Часть корпусов мы закрываем, часть людей отправляем в изолятор. По нашим планам, примерно в среду мы освободим полностью всю территорию РКБ, проведём необходимые дезинфекционные работы и запустим больницу снова.

Радий Хабиров поблагодарил за выдержку и терпение в сложной ситуации врачей, которые продолжают работать и лечить своих пациентов.





– Мы с вами находимся в начале нашего пути. Количество инфицированных однозначно будет расти. В том числе и потому, что мы в десятки раз увеличили количество тестов, – отметил Глава республики. – Вопрос в том, как к этому готова наша медицина. Этим мы и занимаемся с утра до вечера. Главное здесь – не суетиться. Если начнём суетиться, тогда всё пропало. Мы спокойно будем работать и примем этот удар.



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Фото: пресс-служба Главы РБ