» В Башкирии за сутки выявили 25 новых больных коронавирусом

В Башкирии за сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперштаб России по борьбе с COVID-19. Таким образом в регионе на сегодняшний день 65 случаев заболевания, выздоровели семь человек.
Всего за сутки в России было выявлено 1667 случаев заболевания коронавирусом в 49 регионах, выздоровели 250 человек, летальных случаев восемь. На сегодняшний день в стране уже 13 584 случая заболевания COVID-19.
Напомним, заведующая отделением ревматологии Республиканской клинической больницы Римма Камалова заявила о том, что огромное количество пациентов и сотрудников медучреждения заразились коронавирусной инфекцией. В беседе с журналистами Радий Хабиров прокомментировал ситуацию в Республиканской клинической больнице имени Гумера Куватова, которая в настоящее время закрыта на карантин Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram