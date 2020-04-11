» В Башкирии за сутки выявили 25 новых больных коронавирусом

В Башкирии за сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперштаб России по борьбе с COVID-19. Таким образом в регионе на сегодняшний день 65 случаев заболевания, выздоровели семь человек.







Всего за сутки в России было выявлено 1667 случаев заболевания коронавирусом в 49 регионах, выздоровели 250 человек, летальных случаев восемь. На сегодняшний день в стране уже 13 584 случая заболевания COVID-19.



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