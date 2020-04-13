Медики РКБ имени Куватова пожаловались Путину на бездействие руководства учреждения
Запертые на карантине 27 врачей из Республиканской клинической больницы имени Куватова (РКБ) пожаловались в письме, которое адресовали президенту Владимиру Путину, на руководство, сообщает издание UFA1.
— В двадцатых числах марта в больнице отметили нехарактерные случаи пневмонии у нескольких пациентов в одном из отделений, а в следующие дни этой болезнью отметились и в соседнем. Такая же картина стала наблюдаться и в трех других отделениях. У лечащих их врачей, десятков врачей и пациентов, появились симптомы ОРВИ. Медицинский персонал, конечно, докладывал своему руководству о том, что в больнице выявили симптомы, которые очень похожи на симптомы новой коронавирусной инфекции. Рассказывали, что необходимо прекратить прием новых пациентов, чтобы защитить их от этой инфекции. Но никаких мер никто не предпринял, говоря, что это дорого обойдется больнице, — сообщается в письме.
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