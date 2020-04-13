Медики РКБ имени Куватова пожаловались Путину на бездействие руководства учреждения

Запертые на карантине 27 врачей из Республиканской клинической больницы имени Куватова (РКБ) пожаловались в письме, которое адресовали президенту Владимиру Путину, на руководство, сообщает издание UFA1.







— В двадцатых числах марта в больнице отметили нехарактерные случаи пневмонии у нескольких пациентов в одном из отделений, а в следующие дни этой болезнью отметились и в соседнем. Такая же картина стала наблюдаться и в трех других отделениях. У лечащих их врачей, десятков врачей и пациентов, появились симптомы ОРВИ. Медицинский персонал, конечно, докладывал своему руководству о том, что в больнице выявили симптомы, которые очень похожи на симптомы новой коронавирусной инфекции. Рассказывали, что необходимо прекратить прием новых пациентов, чтобы защитить их от этой инфекции. Но никаких мер никто не предпринял, говоря, что это дорого обойдется больнице, — сообщается в письме.

— Когда число больных с пневмонией в разных отделениях превысило все мыслимые границы, решили начать брать мазки. Но через несколько дней нам сообщили, что результаты их утеряны, и мазки взяли снова, — отмечается дальше в письме.



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Эпидемиолог, как отмечено в жалобе, запрещала брать мазки на коронавирус.Всё это время врачей, как указано в жалобе, не обеспечили шапочками, противочумными халатами и респираторами. В конце письма медики попросили Владимира Путина ограничить вмешательство чиновников, которые заинтересованы «в красивых, но недостоверных» показателях, в их работу. Свои претензии они адресовали и в другом письме генеральному прокурору России Игорю Краснову и главному санитарному врачу Анне Поповой.