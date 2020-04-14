Леонид Рошал встал на защиту главврача уфимской РКБ Эльзы Сыртлановой

Следователи Башкирии должны прекратить проверку в отношении главного врача уфимской Республиканской клинической больницы имени Куватова (РКБ) Эльзы Сыртлановой. С этим заявлением сегодня, 14 апреля, выступил президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.







Эльзу Сыртланову следователи подозревают в том, что из-за ее бездействия в вверенном ей учреждении коронавирусом заразились медики и пациенты. Как заявила главврач, число инфицированных среди больных достигло 52 человек. За последние сутки коронавирусом заразились восемь сотрудников больницы, а ранее сообщалось еще о 12 медиках.

— В период эпидемии первыми, кто начал действия против врачей, работающих на передовой в нашей стране, оказались следователи Башкирии, которые организовали в Уфе «доследственную проверку». Главный врач этой больницы Эльза Сыртланова — профессор, доктор медицинских наук, терапевт, недавно заняла пост главного врача. Она — одна из опытных главных врачей республики. С самого начала Сыртланова находится в потенциальном очаге инфекции вместе со всеми пациентами и со всем медперсоналом, внутри закрытой больницы. Она, как и другие работники, подвергает себя опасности заразиться и умереть. Как можно в такой ситуации принимать решение о доследственной проверке по признаку уголовного преступления? С нашей точки зрения, это не выдерживает критики. На вопрос: «Все ли сделал главный врач в этой ситуации?» — должны ответить прежде всего представители Роспотребнадзора, Росздравнадзора и регионального Минздрава, — отметил Леонид Рошаль.



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Фото: glavarb.ru