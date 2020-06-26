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Бывшего главврача уфимской РКБ Эльзу Сыртланову наградили почетной грамотой

Бывшего главврача уфимской РКБ Эльзу Сыртланову наградили почетной грамотой

Уфа | 26 июн 2020 | 20:23

Бывший главный врач скандально известно РКБ имени Куватова  Эльза Сыртланова получила награду во время торжества, посвященного профессиональному празднику медицинских работников. Эльза Сыртланова удостоилась почетной грамоты грамоту подписанную Радием Хабировым.



Нынешнего руководителя больницы Шамиля Булатова наградили орденом Дружбы народов. Постановление о списке награжденных появилось сегодня на сайте Главы Башкирии.

Напомним, 19 мая Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию из Республиканской клинической больницы после вспышки коронавирусной инфекции в медицинском учреждении.

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Ранее сообщалось, что 6 апреля в РКБ имени Куватова был выявлен очаг COVID-19. 9 июня региональный Роспотребнадзор закончил эпидемиологическое расследование вспышки коронавирусной инфекции в РКБ имени Куватова в Уфе. Региональный Следком проводит проверку по факту возможной халатности руководства РКБ. Сотрудники медучреждения записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и Правительству РФ, где просили уволить главного врача и провести расследование. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

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