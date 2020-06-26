Бывшего главврача уфимской РКБ Эльзу Сыртланову наградили почетной грамотой

Уфа | 26 июн 2020 | 20:23

Бывший главный врач скандально известно РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова получила награду во время торжества, посвященного профессиональному празднику медицинских работников. Эльза Сыртланова удостоилась почетной грамоты грамоту подписанную Радием Хабировым.







Нынешнего руководителя больницы Шамиля Булатова наградили орденом Дружбы народов. Постановление о списке награжденных появилось сегодня на сайте Главы Башкирии.



Напомним, 19 мая Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию из Республиканской клинической больницы после вспышки коронавирусной инфекции в медицинском учреждении.



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Фото: из открытых источников