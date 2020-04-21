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Как переливание крови помогает вылечиться от коронавируса

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Как переливание крови помогает вылечиться от коронавируса

Как стало известно в Москве уже 3 человека вылечились от коронавирусной инфекции после переливания плазмы доноров. Давайте узнаем, как это работает.



Представим, что человек заразился  коронавирусом и благополучно его победил. Его иммунная система наделала специальных солдат (антитела), которые знают, что коронавирус враг и могут его убивать (способы там разные, садистские, как в фильмах «Пила»).

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У него берут плазму крови, в которой уже есть свои антитела, и переливают её другому человеку, болеющему коронавирусом. 

Они точно так же начинают убивать этот злополучный COVID-19, потому что знают, что он враг (это, грубо говоря, подкрепление, как в американских фильмах про войну). 

При этом у болеющего человека вырабатываются и свои антитела тоже, и мы наносим двойной удар (сразу по почкам и по печени) коронавирусу, после которого пациент выздоравливает.

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Источник: t.me
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