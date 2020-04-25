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В больнице Балтачевского района из-за коронавируса ввели ограничительные мероприятия

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Балтачевский район
В больнице Балтачевского района из-за коронавируса ввели ограничительные мероприятия

Сегодня, 25 апреля в хирургическом отделении Балтачевской центральной районной больнице введены ограничительные 14-дневные мероприятия из-за распространения коронавируса.



Об этом на брифинге по коронавирусу в республике рассказал и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора РБ.

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«Также сегодня сняты все меры в отношении городской больницы №1 в Октябрьском», - рассказал он.
Медучреждение закрыто в связи с подозрением у одной из пациенток вируса COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки в Башкирии зафиксировано 35 новых случая инфицирования коронавирусом (всего - 490), выписано двое (всего 59 пациентов), погибших нет (14 за весь период пандемии).

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии по соцсетям «ходит» очередная фейковая новость. На этот раз жителей республики предупреждают о неких «усыпляющих масках». В сообщении сказано, что они якобы пропитаны наркотическим средством.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

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