В больнице Балтачевского района из-за коронавируса ввели ограничительные мероприятия

Сегодня, 25 апреля в хирургическом отделении Балтачевской центральной районной больнице введены ограничительные 14-дневные мероприятия из-за распространения коронавируса.







Об этом на брифинге по коронавирусу в республике рассказал и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора РБ.

«Также сегодня сняты все меры в отношении городской больницы №1 в Октябрьском», - рассказал он.



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Фото: из открытых источников