В Башкирии в ближайшее время отменят карантин в республиканском онкодиспансере

Сегодня, 27 апреля, министр здравоохранения Максим Забелин объяснил, что происходит в онкодиспансере.







Напомним, по словам начальника Управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, в соцсетях и СМИ появились информация о возможной вспышке заболеваемости коронавирусом среди пациентов и медперсонала. Максим Забелин ответил немногословно.

— У нас просто там был карантин, в двух отделениях. Все мероприятия, которые должны быть, выполнены. Осталось только сроки выждать. Опасения напрасны. Сегодня там последний день карантина, — уточнил министр здравоохранения.



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Напомним, на сегодняшний день в республике карантин введен в пяти медицинских учреждениях. Помимо онкологического диспансера ограничительные мероприятия введены также в больнице №1 города Стерлитамак, Белебеевской ЦРБ, Кармаскалинской ЦРБ и Балтачевской ЦРБ.С сегодняшнего дня также снят карантин с 21-й уфимской больнице. Теперь она работает в штатном режиме.