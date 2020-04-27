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В Башкирии в ближайшее время отменят карантин в республиканском онкодиспансере

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии в ближайшее время отменят карантин в республиканском онкодиспансере

Сегодня, 27 апреля, министр здравоохранения Максим Забелин объяснил, что происходит в онкодиспансере.



Напомним, по словам начальника Управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, в соцсетях и СМИ появились информация о возможной вспышке заболеваемости коронавирусом среди пациентов и медперсонала. Максим Забелин ответил немногословно.

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— У нас просто там был карантин, в двух отделениях. Все мероприятия, которые должны быть, выполнены. Осталось только сроки выждать. Опасения напрасны. Сегодня там последний день карантина, — уточнил министр здравоохранения.
Напомним, на сегодняшний день в республике карантин введен в пяти медицинских учреждениях. Помимо онкологического диспансера ограничительные мероприятия введены также в больнице №1 города Стерлитамак, Белебеевской ЦРБ, Кармаскалинской ЦРБ и Балтачевской ЦРБ.

С сегодняшнего дня также снят карантин с 21-й уфимской больнице. Теперь она работает в штатном режиме.

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Источник: mkset.ru

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