В Башкирии 4 полицейских заразились коронавирусом

Трое из них работают в УВД г. Уфы, а один из Белебея, который считается вторым очагом распространения заболевания, сообщает издание Проуфу.







Заражённых полицейских положили в ГКБ № 3, которая сейчас является инфекционным госпиталем и инфекционную больницу № 4. Не менее 6 сотрудников, имевших тесные контакты с заболевшими, помещены на карантин.

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