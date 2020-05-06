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В Башкирии 4 полицейских заразились коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии 4 полицейских заразились коронавирусом

Трое из них работают в УВД г. Уфы, а один из Белебея, который считается вторым очагом распространения заболевания, сообщает издание Проуфу.



Заражённых полицейских положили в ГКБ № 3, которая сейчас является инфекционным госпиталем и инфекционную больницу № 4. Не менее 6 сотрудников, имевших тесные контакты с заболевшими, помещены на карантин. 

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По данным издания, личному составу полиции приказано строго соблюдать масочный режим, за руку не здороваться, а с гражданами работать исключительно в перчатках. При этом супруг одной из изолированных 1 мая сотрудниц продолжает нести службу в одной из служб ГИБДД Уфы и осуществляет прием граждан, о чем, по словам источников Проуфу, якобы прекрасно осведомлено его руководство. В пресс-службе МВД по РБ пообещали разобраться в данной ситуации.

Напомним, в Илишевском районе начал действовать карантин в терапевтическом отделении Верхнеяркеевской ЦРБ.

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Источник: echomskufa.ru

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