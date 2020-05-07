Нефтекамск находится на втором месте по количеству заболевших коронавирусом

Нефтекамск вышел на второе место в Башкирии по числу заболевших новым коронавирусом COVID-19. Здесь выявлено 190 носителей вируса (в Уфе — 378), следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.







Представитель ведомства Венер Изикаев на брифинге сообщил, что рост заболеваемости СOVID-19 дает местный психоневрологический интернат, где зафиксирован очаг коронавируса. Интернат был закрыт на карантин 10 апреля, после смерти одного из пациентов, страдавшего, как сообщал «Башинформ», хроническим бронхитом. По состоянию на 11 апреля в интернате находился один пациент с неподтвержденным диагнозом COVID-19 и 12 постояльцев с симптомами ОРВИ.



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На третьем месте по числу заболевших — Белебей (76 человек), на четвертом — Уфимский район (42), на пятом — Стерлитамак (34). Вирус установлен у жителей почти 70 городов и районов Башкирии. Всего в республике выявлено 1243 заболевших, из которых 83 в последние сутки.