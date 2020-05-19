В Башкирии медицинские работники получили стимулирующие надбавки «за коронавирус»

В республике выплатили надбавки всем медицинским работникам, оказывающим помощь заболевшим коронавирусом. Стимулирующие выплаты получили и водители «скорой помощи».







Как известно, правительство России утвердило дополнительные стимулирующие надбавки медперсоналу за работу с заболевшими COVID-19. Из бюджета были выделены средства на выплату врачам дополнительно 50 тысяч рублей в месяц; среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи — 25 тысяч рублей. Также было принято о поощрении медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом в стационарах. Врачам доплата составила 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 50 тысяч и младшему медперсоналу — 25 тысяч.









Право о материальном стимулировании работников возникает с момента оказания медицинской помощи или госпитализации больного при подтверждении заражения коронавирусом, но не ранее 1 апреля 2020 года.В первоначальной редакции постановления правительства РФ утверждалось, что надбавка выплачивалась за фактически отработанное время. В результате в некоторых российских регионах эта формулировка была неправильно истолкована и привела к уменьшению размера выплат. 15 мая в правовом акте убрали слова «фактически отработанное время». Также дополнительно предусмотрели выплаты водителям скорой помощи, которые участвуют в перевозке больных коронавирусом. Еще одним важным решением стала выплата в полном объеме стимулирующих надбавок медикам, которые не полностью отработали месяц из-за болезни или в связи с отпуском.

Как сообщили в Минздраве Башкирии, все надбавки выплатили 16 — 18 мая 2020 года в полном объеме всем медикам, работающим с зараженными коронавирусом, с учетом доначислений и исходя из занимаемой должности.



17 мая переведены деньги на счета транспортных компаний, оказывающих лечебным учреждениям услуги по договору аутсорсинга, для выплаты надбавок 64 водителям.





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