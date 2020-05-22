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Водителям скорой помощи трех районных больниц Башкирии не выплатили президентские надбавки

Водителям скорой помощи трех районных больниц Башкирии не выплатили президентские надбавки

Коронавирус в Башкирии | 22 май 2020 | 10:19

Водители подстанций скорой помощи Аскаровской, Благовещенской и Белебеевской районных больниц написали заявление в прокуратуру о невыплате им президентских надбавок за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщает профсоюз медиков республики.

По данным организации, медики получили расчётные листы по зарплате за апрель и увидели суммы от 400 рублей до нескольких тысяч, а не обещанных десятков тысяч.



По словам председателя профсоюза Рауля Халфина, «перекос» возник из-за того, что не было четкого механизма начисления стимулирующих доплат в условиях работы с COVID.

«В постановлениях Правительства РФ на начало мая, а именно тогда медорганизации начисляли заработную плату, формулировку «за фактически отработанное время» трактовали по-разному. Экономисты медицинских организаций поняли каждый по-своему – где-то учитывать стали вплоть до минут», - рассказал он.
Как сообщил Рауль Халфин, точка зрения профсоюза с самого начала была такой :платить за все отработанное время в течение месяца.
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«Ситуация проясняется, выплаты корректируются. Те, кто оказывал помощь в ковид госпиталях, перевозил ковидных больных, уже получают президентские и региональные доплаты. Там, где посчитали по часам – пересчитывают по факту и доначисляют суммы», - подытожил он.
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Источник: ufa.aif.ru

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