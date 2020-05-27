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В Башкирии снова заметно увеличилось число заболевших коронавирусом

В Башкирии снова заметно увеличилось число заболевших коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 27 май 2020 | 12:56

В Республике Башкортостан общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией достигло показателя в 2942 человека. Оперативные данные опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.



Прирост за сутки составил 91 новый случай. Вчера эта цифра была на отметке в 79 граждан. В регионе число инфицированных сохраняется в пределах 80-90 человек ежедневно. Тем временем эксперты заявили о фактическом выходе на плато.

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Всего на сегодняшний день, 27 мая, в России выявлено более 370 тысяч заболевших. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 8338 граждан страны. За все время пандемии вылечились более 142 тысяч жителей. Количество смертей приближается к отметке в четыре тысячи – 3968 летальных исходов.

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Источник: proural.info

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