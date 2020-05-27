Группа российских ученых разработала новый способ выявления коронавируса в организме

| 27 май 2020 | 15:56

Группа российских физиков и биологов под руководством профессора Сколковского института науки и технологий Евгения Николаева разработала новый способ определения наличия коронавирусной инфекции в организме пациента.







Определять коронавирусную инфекции у пациентов планируют с помощью масс-спектрометров. Масс-спектрометр способен выявлять набор белков, образующийся при разложении инфекции. Благодаря которому можно быстро и четко узнать о наличии коронавируса в организме, как пояснили ученые на научном портале BioRxiv.



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Фото: интернет

Отмечено, что такой метод позволяет определить заражение даже на начальных стадиях болезни. В тех случаях, когда из-за малой концентрации коронавирусную инфекцию не удается обнаружить с помощью тестов полимеразной цепной реакции.