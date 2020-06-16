В Башкирии завершается строительство нового корпуса республиканского онкодиспансера

| 16 июн 2020 | 10:15

В 2020 году в Башкирии завершается строительство пристроя к существующему хирургическому корпусу Республиканского онкологического диспансера. Первую операцию здесь планируется провести уже в августе. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава региона Радий Хабиров.





Кроме того, онкоцентр получит два современных линейных ускорителя на общую сумму 500 млн рублей. Также завершается строительство 13 капитальных фельдшерско-акушерских пунктов, четыре из них планируется открыть в июле. Что касается модульных ФАПов, то в этом году их приобретут в шесть раз больше.



Таковы предварительные итоги реализации национального проекта «Здравоохранение» в регионе. Всего на эти цели в 2020 году предусмотрели 5,6 милиардов рублей, из них 4,1 миллиард рублей – средства федерального бюджета, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. В совокупности в медицинские организации республики поставят 25 единиц дорогостоящего высокотехнологичного оборудования, в том числе пять аппаратов МРТ, три компьютерных томографа, два ангиографа, три маммографа, 10 рентгеновских аппаратов. Продолжается работа по программе «Земский доктор». Так, в этом году 17 врачей дефицитных специальностей и 20 врачей, прибывших на работу в сельскую местность, получили по 1 миллиону рублей.

— Мы направляем много средств в здравоохранение, практически ничего не урезаем, — сказал Радий Хабиров. — Предлагаю вновь подробно заняться темой привлечения медиков в отдалённые районы. Коронавирус коронавирусом, но мы должны думать о здоровье наших жителей в целом.

— Мы их создавали для того, чтобы после выявленного онкодиагноза начать амбулаторное лечение в комфортных условиях поближе к дому, — отметил Радий Хабиров. — Надо понять, насколько нам удалось продвинуться вперёд в этом вопросе и что ещё необходимо сделать для повышения качества здравоохранения.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Госстрой РБ

Глава региона поручил представить на ближайшем «Здравчасе» отчёт о работе четырёх региональных онкоцентров. Они есть в Уфе, Стерлитамаке, Белебее и Белорецке.