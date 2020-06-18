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В Минздраве Башкирии рассказали об изменении COVID-19 и его мутациях

В Минздраве Башкирии рассказали об изменении COVID-19 и его мутациях

Коронавирус в Башкирии | 18 июн 2020 | 17:09

18 июня на брифинге Минздрава республики по коронавирусу заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова рассказала об изменении COVID-19 и его мутациях. Она подтвердила, что вирус вызывает не только пневмонию.



- Действительно есть кишечная форма новой коронавирусной инфекции, есть проявления сосудистой, и той, которая поражает внутренние органы, в том числе головной мозг. В начале течения этой инфекции нашими коллегами из Москвы были зафиксированы случаи, так называемых, молодых инсультов. В связи с этим изменились рекомендации по лечению. Туда включены препараты, которые разжижают кровь, говоря бытовым языком, именно это является профилактикой инфарктов и инсультов, — сообщила Ирина Кононова.

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Источник: proural.info

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