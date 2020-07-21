В Башкирии можно получить справку об отсутствии у пациента коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 21 июл 2020 | 15:52

В Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан разъяснили о порядке предоставления медсправок жителям не контактировавшим с ковид-больными. Согласно заявлению Максима Забелина, руководителя республиканского Минздрава, данные справки необходимы тем, кто намерен выехать отдыхать в другие регионы или посещать различные спортивные мероприятия.







Справку можно будет получить в местной поликлинике. Для взрослых - у терапевта, для детей - у педиатра. Документ будет выдаваться бесплатно.

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На данный момент в РБ действуют 19 лабораторий, где можно сдать анализы на коронавирус. Результаты исследования должны быть готовы не позднее трех дней. Об этом рассказала Марина Скотарева, заместитель главврача Центра гигиены и эпидемиологии республики.