Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии можно получить справку об отсутствии у пациента коронавируса

В Башкирии можно получить справку об отсутствии у пациента коронавируса

В Башкирии можно получить справку об отсутствии у пациента коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 21 июл 2020 | 15:52

В Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан разъяснили о порядке предоставления медсправок жителям не контактировавшим с ковид-больными. Согласно заявлению Максима Забелина, руководителя республиканского Минздрава, данные справки необходимы тем, кто намерен выехать отдыхать в другие регионы или посещать различные спортивные мероприятия.



Справку можно будет получить в местной поликлинике. Для взрослых - у терапевта, для детей - у педиатра. Документ будет выдаваться бесплатно.

Радий Хабиров сообщил, что в Башкирии сохраняется масочный режим

Читайте также:

Радий Хабиров сообщил, что в Башкирии сохраняется масочный режим
На данный момент в РБ действуют 19 лабораторий, где можно сдать анализы на коронавирус. Результаты исследования должны быть готовы не позднее трех дней. Об этом рассказала Марина Скотарева, заместитель главврача Центра гигиены и эпидемиологии республики.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Читайте также

В Центре гигиены и эпидемиологии Башкирии рассказали о вакцине от коронавируса
Здравоохранение
В Центре гигиены и эпидемиологии Башкирии рассказали о вакцине от коронавируса
В Белорецке откроется новая лаборатория для выявления коронавируса
Здравоохранение
В Белорецке откроется новая лаборатория для выявления коронавируса
В Стерлитамаке и Белорецке откроют две новые лаборатории для диагностики коронавируса
Здравоохранение
В Стерлитамаке и Белорецке откроют две новые лаборатории для диагностики коронавируса
В Башкирии тест на коронавирус планируют сделать платным
Здравоохранение
В Башкирии тест на коронавирус планируют сделать платным
В Башкирии частным клиникам разрешат брать анализы на коронавирус
Здравоохранение
В Башкирии частным клиникам разрешат брать анализы на коронавирус
В Башкирии на коронавирус обследовали 1628 человек
Здравоохранение
В Башкирии на коронавирус обследовали 1628 человек
Где можно сдать анализы на коронавирус в Уфе
Здравоохранение
Где можно сдать анализы на коронавирус в Уфе
В Башкирии можно сдать анализы на коронавирус
Здравоохранение
В Башкирии можно сдать анализы на коронавирус
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: