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В Башкирии от коронавируса умер еще один пациент

В Башкирии от коронавируса умер еще один пациент

Коронавирус в Башкирии | 13 сен 2020 | 20:28

В Башкирии от коронавируса умерла 40-летняя жительница Салавата. Помимо подтвержденного COVID-19, у нее было сопутствующее хроническое заболевание - болезнь органов дыхания, сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.

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По официальным данным, за последние сутки в республике зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусом. Увеличилось и число жертв инфекции, теперь их 31.

С начала пандемии в республике ковидом заразились 8193 человека, а излечились от него 7719 жителей.
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Источник: sterlegrad.ru

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