В Башкирии от коронавируса умер еще один пациент
Коронавирус в Башкирии | 13 сен 2020 | 20:28
В Башкирии от коронавируса умерла 40-летняя жительница Салавата. Помимо подтвержденного COVID-19, у нее было сопутствующее хроническое заболевание - болезнь органов дыхания, сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.
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С начала пандемии в республике ковидом заразились 8193 человека, а излечились от него 7719 жителей.
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Источник:
sterlegrad.ru
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