В Башкирии число заболевших коронавирусом приближается к отметке 9 тысяч человек

Коронавирус в Башкирии | 03 окт 2020 | 14:02

В Башкирии число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом неминуемо приближается к новой отметке в 9 тысяч человек.







Обновленные федеральные данные оперштаба сообщают, что в Башкирии за последние сутки было зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, суточные цифры продолжают ежедневно увеличиваться и возвращают к той ситуации, которую мы наблюдали около двух месяцев назад.

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Общее число всех выявленных фактов коронавируса на территории республики достигло 8 917. Выписано за весь период, согласно федеральным данным, 8 557 человек, из них 6 – за сутки. Скончался с начала пандемии 41 житель Башкирии.