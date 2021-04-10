Статистика коронавируса на сегодня, 10 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 10 апр 2021 | 14:08

В Башкирии сокращается не только ежедневное количество выявляемых фактов заражения коронавирусом, но и число активных ковид-больных. Согласно последним данным, за сутки было выписано больше людей, чем выявлено новых заболевших.







По информации оперативного штаба республики, в Башкирии за сутки зарегистрировано 102 случая заражения коронавирусной инфекцией, а с начала пандемии – 33 396 фактов.



Выписано за сутки в республике 190 пациентов, переболевших коронавирусом. За весь период пандемии излечились 29 381 человек.



Также сообщается, что за минувшие сутки было зарегистрировано 5 фактов смерти от коронавируса. Всего в Башкирии за время пандемии погибли 394 пациента.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram