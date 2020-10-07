Статистика коронавируса на сегодня по районам Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 07 окт 2020 | 16:24

Минздрав Башкирии сегодня, 7 октября, сообщил статистику заболевших коронавирусом по районам. В ведомстве проинформировали, в каких районах больше и меньше всего носителей.







По информации министерства, лидирующую позицию занимает Уфа – 3806, Нефтекамск – 514, Стерлитамак – 389, Туймазинский район – 386, Белебеевский район – 357. Меньше всего носителей в Межгорье и Зилаирском районе – по 3 члеовека за все время.



За сутки больше всего заболевших также в Уфе – 18 человек, в Туймазинском районе – 13, в Белебеейвском и Белорецком – по 2, в Бакалинском, Бижбулякском, Кугарчинском, Татышлинском и Учалинском районах, а также в Кумертау – по одному.

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Напомним, за сутки выявлено 47 новых случаев заражения COVID-19. За период пандемии в республике заболели опасной инфекцией 9098 человек.