В одном из районов Башкирии, из-за возросших нагрузок, в психбольницу попала молодой врач

| 30 окт 2020 | 11:51

В одном из районов Башкирии врач попала в психиатрическую больницу. Об этом сообщает издание Ufatime со ссылкой на минздрав РБ. Оказалось в апреле 2020 года 27-летний врач-терапевт начала работать в приемном покое ковидного госпиталя в одном из районов республики. После двух месяцев девушка почувствовала себя нехорошо. У нее начались проблемы со сном, и пропал аппетит. Кроме того, появились головные боли. Врач начала замечать за собой чрезмерную плаксивость и раздражение. Коллеги, заметив ее состояние, предложили проконсультироваться у психиатра.







Девушка прошла обследование, после чего ее положили в больницу. Лечение помогло пациентке справиться с недугом. Выписавшись, она сможет продолжить трудовую деятельность и помогать людям.



Отметим, что на 30 октября суточный прирост больных ковидом в Башкирии увеличился до 92 человек. Эта цифра стала рекордной. Всего в республике зарегистрировано 10678 зараженных. Побороть коронавирус удалось 90 пациентам. 780 жителей переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: vashgorod.ru