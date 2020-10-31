В Башкирии ректор БГМУ назвал коронавирус санитаром, включающим людей в естественный отбор

Коронавирус в Башкирии | 31 окт 2020 | 10:14

В видеоконференции «Медики против COVID-19», которая прошла 26 октября, приняли участие глава исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров, предпринимательница Евгения Машко, врач-инфекционист ковид-госпиталя в Зубово Глеб Глебов и ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов.







В рамках конференции ректор БГМУ Валентин Павлов рассказал о том, что в ближайшее время с коронавирусом столкнется каждый.



От коронавируса умирают люди с лишним весом, люди с метаболическим синдромом. Ректор отметил, что люди сегодня должны обратиться к здоровому образу жизни: «нужно готовить свои легкие и свой метаболизм готовить к встрече с коронавирусной инфекцией». Также нужно бросить курить и снизить потребление алкоголя. Ректор уверен, что нужно каждый день гулять и бегать, преодолевая около 10 000 метров. Нужно также ускорить метаболизм, стать худыми, соблюдать дистанцию и масочный режим. Эти рекомендации, по мнению специалиста, помогут переболеть вирусом в легкой форме.

На взгляд Павлова, ковид – это санитар, включающий людей в естественный отбор. Сильные умом обеспечат своему организму возможность выжить, считает ректор.



Ректор также отметил, что двое его друзей оказались в реанимации после посещения кальянной. Их заразил общий знакомый с ковидом через кальян. Врачам пришлось выхаживать их с 70%-м поражением лёгких. Спасло их только то, что они были молоды и в хорошей физической форме. Посещение кальянных сегодня – глупость, считает Павлов.

Евгения Машко в свою очередь опровергла информацию об отсутствии лекарств в аптеках. В интернете можно найти справочники аптек и нужные препараты. Машко уверена, что Россия – лучшая страна в плане медицины.



За время пандемии в Башкирии от коронавируса умер 51 человек.

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