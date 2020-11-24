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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 128 человек: данные на 24 ноября

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 128 человек: данные на 24 ноября

Коронавирус в Башкирии | 24 ноя 2020 | 10:43

В Башкирии за последние сутки зафиксировали 128 новых случаев заражения коронавирусом, на два человека меньше, чем вчера. Всего в регионе за весь период заболели 13 446 человек. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщила замруководителя регионального Роспотребнадзора Галина Пермина.



На данный момент в республике провели 1 621 980 исследований — тестирование прошло 40% населения. Что касается башкирской столицы, то прирост заболевших в городе за 24 часа составил 70 человек. Как отметила Пермина, из них почти 70% — это работающее население от 30 до 64 лет.

Также чиновница добавила, что продолжается сезонная заболеваемость ОРВИ. За последнюю неделю наблюдается снижение заболеваемости на 17% по сравнению с прошлым годом. Известно, что прививки сделали 59% жителей Уфы.

— Пожалуйста, прививайте своих сотрудников, не менее 75%, — обратилась представитель ведомства к предприятиям республики.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии вахтовиков, из-за опасности распространения коронавируса, вновь начнут размещать в обсерваторы.

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Источник: ufa1.ru

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