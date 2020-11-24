В Башкирии суточная заболеваемость пневмонией побила новый антирекорд

| 24 ноя 2020 | 15:44

В Башкирии не останавливается рост заболевших внебольничной пневмонией граждан. Об этом сегодня, 24 ноября, заявил министр здравоохранения Максим Забелин.







Согласно официальной статистике, на данный момент суточный прирост заразившихся опасной инфекцией составил 411 человек. К сожалению, это новый антирекород для республики. Днем ранее внебольничная пневмония была выявлена у 395 пациентов. Также Максим Забелин сообщил, что за сутки с выздоровлением было выписано 416 человек.



Напомним, суточный прирост заболевших граждан, у которых был диагностирован коронавирус, на сегодняшний день составил 128 человек. Всего с момента начала пандемии зарегистрировано 13446 случаев. К счастью, за минувшие сутки от COVID-19 никто из жителей республики не погиб.

Ранее сообщалось в каких районах Башкирии меньше всего зараженных коронавирусом. Так, первое место занимает Уфа с 5074 заболевшими. На втором месте Туймазинский район, там опасная инфекция выявлена у 805 жителей.





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Фото: pixabay