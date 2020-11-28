Минздрав Башкирии сообщил актуальные данные о суточном числе заболевших пневмонией

| 28 ноя 2020 | 18:35

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало новые данные об эпидемиологический ситуации в регионе. Напомним, за последние сутки было выявлено ещё 135 пациентов с подтвержденным COVID-19.



Также увеличилось число заболевших внебольничной пневмонией. За сутки зарегистрировали ещё 411 случаев заболевания. Выписано при этом было 427 человек.







В стационарах Башкирии с подтвержденным COVID-19 находятся 493 человека. Из них в тяжелом состоянии 35 пациентов, а 14 нуждаются в аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания 1550 человек.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии стали известны личности очередных жертв коронавируса.





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