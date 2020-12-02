В Нефтекамске закрыли центральный рынок, в котором не соблюдались санитарные нормы

Нефтекамск | 02 дек 2020 | 11:41

В Башкортостане усилен контроль за ношением масок на объектах сегмента торговли. В пресс-службе регионального Минторга рассказали, что временно была приостановлена деятельность "Центрального рынка", располагающегося в Нефтекамске. Причина - нарушение предписаний Роспотребнадзора.







По словам Алексея Гусева, что занимает пост руководителя Минторговли РБ, на входе в торговые павильоны измерение температуры у посетителей не проводится, а администрация рынка не контролирует вопрос ношения покупателями индивидуальных защитных средств. Гусев добавил, что уже возбуждено дело об административном правонарушении против администрации рынка. Кроме того, объект работать не будет, пока нарушения не устранят.

Отметим, что за нарушение санитарно-эпидемических норм в Башкортостане предусмотрен штраф в размере от 1 до 300 тысяч рублей в зависимости от типа субъекта, а также повторности нарушения.





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