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В России по поручению Путина начнется масштабная вакцинация от коронавирсной инфекции

В России по поручению Путина начнется масштабная вакцинация от коронавирсной инфекции

| 02 дек 2020 | 20:45

Во время церемонии открытия многофункциональных медцентров Минобороны, Владимир Путин, президент РФ дал поручение правительству начать вакцинацию граждан.



Он отметил, что уже в ближайшее время в РФ будет создано около 2000000 доз вакцины против коронавируса. Их начнут разводить по регионам. Президент добавил, что первыми вакцинируют медиков и педагогов.

Процесс вакцинации должен стартовать к концу следующей недели. В правительстве России уже отметили, что введение вакцины будут делаться бесплатно и по желанию.

Отметим, что недавно Радий Хабиров, глава РБ, поручил властям готовиться к вакцинации от коронавируса. Кроме того дал поручение о праздновании Нового года в условиях пандемии коронавируса в Башкирии.

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