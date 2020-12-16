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В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 157 человек: данные на 16 декабря

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 157 человек: данные на 16 декабря

Коронавирус в Башкирии | 16 дек 2020 | 13:40

На 12 часов 16 декабря в Башкирии 16629 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Актуальную информацию о пандемии обнародовал региональный минздрав. Суточный прирост составил 157 – снова рекорд. 



Продолжают лечение в ковид-госпиталях 795 пациентов. Еще 2351 житель республики переносит болезнь в легкой форме дома. Общее число активных случаев составило 3146 человек. 

Выздоровели с начала пандемии 13372 инфицированного. За последние сутки выписались 226 граждан. К сожалению, сохраняется смертность от COVID-19. Скончались еще трое инфицированных. Общее число жертв возросло до 111. 

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Источник: proural.info

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