В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 157 человек: данные на 16 декабря

Коронавирус в Башкирии | 16 дек 2020 | 13:40

На 12 часов 16 декабря в Башкирии 16629 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Актуальную информацию о пандемии обнародовал региональный минздрав. Суточный прирост составил 157 – снова рекорд.







Продолжают лечение в ковид-госпиталях 795 пациентов. Еще 2351 житель республики переносит болезнь в легкой форме дома. Общее число активных случаев составило 3146 человек.



Выздоровели с начала пандемии 13372 инфицированного. За последние сутки выписались 226 граждан. К сожалению, сохраняется смертность от COVID-19. Скончались еще трое инфицированных. Общее число жертв возросло до 111.





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