Медики Башкирии сообщили о своем "выгорании"

| 24 дек 2020 | 19:29

Профсоюз работников здравоохранения передал, что в Башкирии 48 процентов опрошенных сотрудников медучреждений оценили свое состояние как «ниже удовлетворительного».







О том, что «у них практически нет сил» заявили 16 процентов респондентов. Только 5 процентов сообщили, что чувствуют себя «бодро». Опрошены были, по информации профсоюза, 700 человек.



В организации также заявили, что 55,3 процента опрошенных медиков нуждаются в реабилитации, еще 32 процентов – в отдыхе, а 25,7 процентов сообщили о необходимости в психологический поддержке. Председатель профсоюза Рауль Халфин отметил, что уже сейчас важно поддержать работоспособность медицинских сотрудников.

Ранее сообщалось о том, что автопарки 12 медучреждений региона пополнились новенькими ларгусами, а республиканская клиническая больница получила передвижной медицинский комплекс.





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