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Врач из Башкирии предупредил жителей о необычном способе заражения коронавирусом

Врач из Башкирии предупредил жителей о необычном способе заражения коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 25 дек 2020 | 13:33

Главврач Хозрасчетной поликлиники Азат Мухаметзянов предупредил жителей Башкирии о необычном способе заражения коронавирусом, который появился только под Новый год.



Все дело в новогодних подарках. На картоне COVID-19 может жить почти сутки, а на пластике и металле и вовсе 3-5 дней. Поэтому праздничная упаковка может оказаться опасной. Чтобы противостоять вирусу, Азамат Мухаметзянов рекомендует продезинфицировать подарочные наборы и вынести их на балкон. Покупать подарки рекомендуется, естественно, в масках и перчатках.

Под Новый год увеличивается и вероятность заразиться более тривиальным способом — от людей в торговых центрах и супермаркетах. Сейчас все активно готовятся к празднованию, соответственно, концентрация людей в торговых точках возрастает.

В связи с этим доктор напомнил о средствах защиты и необходимости дезинфицировать руки, не трогать ими лицо и соблюдать социальную дистанцию. В идеале лучше всего приходить в магазин, когда там меньше людей: ранним утром или поздним вечером.

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Источник: news102.ru

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