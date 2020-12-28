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В Чишминском районе заболел коронавирусом главврач центральной районной больницы

В Чишминском районе заболел коронавирусом главврач центральной районной больницы

Чишминский район | 28 дек 2020 | 09:19

В Чишминском районе республики коронавирусом заболел главный врач центральной районной больницы. Сейчас его лечат коллеги из медучреждения. Об этом рассказал сам доктор Камиль Яппаров в своих социальных сетях.



— Я оказался здесь, в госпитале, хотя держался до последнего и не предполагал даже, что тоже также как все могу заболеть коронавирусной инфекцией, хотя соблюдение масочного режима было безупречным, - рассказал он подписчикам.

По словам врача, сейчас он уже чувствует себя лучше, ощущает отступление болезни. Доктор описывает эти чувства и отмечает, что ему стало легче дышать, гореть от температуры грудная клетка. Он также похвалил сотрудников своей больницы и пожелал им крепкого здоровья.


— Я за период работы никогда так не наблюдал за действиями врачей и медицинских сестёр, за их слаженностью и четкостью профессионализма, добродушие и любовь к ближнему. Этим людям, которые сегодня работают в этом госпитале, явно деньги не играют в жизни основную роль, они готовы помощь просто так, ведь все люди уже осознали, ни за какие деньги здоровье не купишь,
отметил Яппаров.
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Источник: mkset.ru
Фото: С личной страницы Камиля Яппарова ВКонтакте

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