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Статистика коронавируса на сегодня, 3 января 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 3 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 03 янв 2021 | 15:58

За сутки диагноз «новая коронавирусная инфекция» получили еще 169 жителей республики. По данным Администрации Главы РБ, на 11 часов 3 января в регионе всего 19572 заразившихся.



15179 из них выписаны с выздоровлением. 4246 человек лечатся, большая часть – амбулаторно, 728 – в стационарах. За сутки коронавирус унес жизнь двоих человек, всего количество умерших от COVID-19 и его последствий в Башкирии составляет 147 человек.

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В России за сутки выявлено 24 150 новых случаев заболевания, зафиксировано 504 летальных исхода. За весь период в стране от коронавируса скончалось 58 506 человек, сообщает оперштаб России по борьбе с коронавирусом.

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Источник: gtrk.tv

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