В Минздраве Башкирии сообщили, насколько загружен новый ковид-госпиталь в Стерлитамаке

Стерлитамакский район | 11 янв 2021 | 13:16

В новом инфекционном центре Стерлитамака на данный момент находится 112 человек, включая взрослых и детей. Об этом 11 января на совещании в правительстве Башкирии сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.







Министр отметил, что благодаря новому госпиталю происходит освобождение близлежащих районов от нагрузки, а к концу недели значительно сократится число пациентов в городской больнице №2.



Также министр сообщил, что в Уфе готовятся к возвращению в штатный режим работы городской больницы №10 и госпиталя ветеранов войн.

Ранее сообщалось о том, что новая партия вакцины от COVID-19 придет в Башкирию. Об этом сегодня на оперативном совещании в Правительстве республики сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.





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