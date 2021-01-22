В Минздраве Башкирии рассказали, планируется ли вакцинация школьников от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 22 янв 2021 | 18:35

В ближайшее время массовая вакцинация школьников от коронавируса не планируется. Об этом на республиканском родительском собрании 22 января заявил заместитель министра здравоохранения республики Игорь Засядкин.







«Это не предусмотрено, – сказал чиновник, отвечая на вопросы родителей. – Посмотрим, как дальше будут развиваться события, но пока вакцинируют другие группы населения».



Засядкин уточнил, что такое решение принято, так как дети не так сильно подвержены заражению коронавирусом. К тому же заболевание у них протекает в легкой форме, часто бессимптомно.

Напомним, до конца марта в республику поступит более 150 тыс. доз вакцины от COVID-19. Пока прививки делают соцработникам, врачам, работникам правоохранительных органов.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пик заболеваемости коронавирусом пришелся на ноябрь 2020 года.





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