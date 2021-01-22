Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Минздраве Башкирии рассказали, планируется ли вакцинация школьников от коронавируса

В Минздраве Башкирии рассказали, планируется ли вакцинация школьников от коронавируса

В Минздраве Башкирии рассказали, планируется ли вакцинация школьников от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 22 янв 2021 | 18:35

В ближайшее время массовая вакцинация школьников от коронавируса не планируется. Об этом на республиканском родительском собрании 22 января заявил заместитель министра здравоохранения республики Игорь Засядкин.

«Это не предусмотрено, – сказал чиновник, отвечая на вопросы родителей. – Посмотрим, как дальше будут развиваться события, но пока вакцинируют другие группы населения».

Засядкин уточнил, что такое решение принято, так как дети не так сильно подвержены заражению коронавирусом. К тому же заболевание у них протекает в легкой форме, часто бессимптомно.

Напомним, до конца марта в республику поступит более 150 тыс. доз вакцины от COVID-19. Пока прививки делают соцработникам, врачам, работникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пик заболеваемости коронавирусом пришелся на ноябрь 2020 года. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: