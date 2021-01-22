В Минздраве Башкирии рассказали, планируется ли вакцинация школьников от коронавируса
Коронавирус в Башкирии | 22 янв 2021 | 18:35
В ближайшее время массовая вакцинация школьников от коронавируса не планируется. Об этом на республиканском родительском собрании 22 января заявил заместитель министра здравоохранения республики Игорь Засядкин.
«Это не предусмотрено, – сказал чиновник, отвечая на вопросы родителей. – Посмотрим, как дальше будут развиваться события, но пока вакцинируют другие группы населения».
Засядкин уточнил, что такое решение принято, так как дети не так сильно подвержены заражению коронавирусом. К тому же заболевание у них протекает в легкой форме, часто бессимптомно.
Напомним, до конца марта в республику поступит более 150 тыс. доз вакцины от COVID-19. Пока прививки делают соцработникам, врачам, работникам правоохранительных органов.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пик заболеваемости коронавирусом пришелся на ноябрь 2020 года.