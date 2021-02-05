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В Башкирии от коронавируса планируют привить 60 процентов населения

В Башкирии от коронавируса планируют привить 60 процентов населения

| 05 фев 2021 | 18:17

Власти Башкирии намерены привить от коронавируса «не менее 60 процентов» населения республики. Такая задача была озвучена во время совещания, посвященного массовой вакцинации от COVID-19.

Как отметил министр здравоохранения региона Максим Забелин, за все время Башкирия получила только 40 тысяч доз вакцины. До конца февраля должно прийти еще 150 тысяч.

Через «Госуслуги» на прививку от ковида записались более 4 тысяч жителей республики. Руководитель региона Радий Хабиров заявил, что «вакцина должна быть в свободном доступе, никаких очередей».


– Наша задача – разъяснять необходимость прививок и вакцинировать не менее 60 процентов жителей. Только тогда мы закроем эту историю с COVID-19, – отметил глава Башкирии.
В республике в приоритетный список по вакцинации входят медики, учителя, работники общественного транспорта, соцучреждений, предприятий энергетики, сферы услуг, госслужащие, вахтовики, а также хронически больные и пожилые люди.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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