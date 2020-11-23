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На предприятиях Башкирии отказываются вакцинироваться от коронавируса

На предприятиях Башкирии отказываются вакцинироваться от коронавируса

| 23 ноя 2020 | 12:03

Сотрудников 70 крупных предприятий Башкирии начали массово вакцинировать от коронавируса. На сегодняшний день, 23 ноября, уже привиты 25% от общего числа работников. По словам министра промышленности и энергетики региона Александра Шельдяева, многие люди относятся к вакцинации несколько иначе, чем власти республики.



— Они отказываются, — заявил чиновник.

Шельдяев также отметил, что, несмотря на такую ситуацию, уже привиты 32 тысячи человек, еще 25 тысяч вакцин ожидают своего часа. По словам чиновника, еще 45% сотрудников предприятий нужно вакцинировать уже в ближайшее время. Это по плану, который поставил президент РФ.

Глава региона Радий Хабиров возмутился данным положением дел и обратился к министру здравоохранения республику Максиму Забелину.

— Максим Васильевич, ту цифру, которую поставил президент, мы должны сделать, — отметил политик.

Ранее Хабиров назвал районы, где не соблюдаются антикоронавирусные меры. По его словам, в красной зоне – 13 учреждений, в зеленой – 54, в желтой, где нарушений несколько меньше, – 27.

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Источник: ufa1.ru

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