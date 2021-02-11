На базе крупных городских больниц Башкирии откроют центры помощи онкобольным

| 11 фев 2021 | 20:39

В этом году в республике будут организованы пять центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе крупных многопрофильных больниц в Уфе, Салавате, Сибае, а также Бирском и Мелеузовском районах, сообщает пресс-служба минздрава РБ.







Кроме того, пять медорганизаций, оказывающих помощь онкобольным: республиканский онкодиспансер, КБ № 1 Стерлитамака, больницы Кумертау, Октябрьского и Салавата будут оснащены современным оборудованием за счет федерального бюджета.



Республика также получит десять единиц медоборудования, в том числе два МРТ и два мультиспиральных КТ.

Укрепление материально-технической базы лечебниц, работающих с онкологическими больными, идет в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом Путиным.





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