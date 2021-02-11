Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » На базе крупных городских больниц Башкирии откроют центры помощи онкобольным

На базе крупных городских больниц Башкирии откроют центры помощи онкобольным

На базе крупных городских больниц Башкирии откроют центры помощи онкобольным

| 11 фев 2021 | 20:39

В этом году в республике будут организованы пять центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе крупных многопрофильных больниц в Уфе, Салавате, Сибае, а также Бирском и Мелеузовском районах, сообщает пресс-служба минздрава РБ.

Кроме того, пять медорганизаций, оказывающих помощь онкобольным: республиканский онкодиспансер, КБ № 1 Стерлитамака, больницы Кумертау, Октябрьского и Салавата будут оснащены современным оборудованием за счет федерального бюджета.

Республика также получит десять единиц медоборудования, в том числе два МРТ и два мультиспиральных КТ.

Укрепление материально-технической базы лечебниц, работающих с онкологическими больными, идет в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом Путиным.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: