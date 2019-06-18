В Уфе, Кумертау, Октябрьском и Нефтекамске откроют центры онкологической амбулаторной помощи
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В 2019 году в Башкирии откроется четыре центра онкологической амбулаторной помощи. Они начнут работать в Кумертау, Октябрьском, Нефтекамске и на базе больницы №13 в Уфе. Об этом сообщил и.о.министра здравоохранения Максим Забелин.
Всего предусмотрено открытие 13 центров онкологической амбулаторной помощи, они будут формироваться на базе межрайонных онкологических центров, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«В плане доступности помощи по профилю «онкология» вводим новый палатный корпус с поликлиникой Республиканского онкологического диспансера. Он позволит улучшить условия пребывания пациентов, которые проходят обследования. Будут современные комфортабельные условия, палаты с отдельными санузлами. Также будет выделено более 1 миллиарда рублей на обеспечения больных онкологическими заболеваниями специальными лекарствами. В предыдущих годах эта цифра составляла порядка 300 миллионов. Будем распределять помощь, чтобы не все стекались в один диспансер и не создавался эффект «горла бутылки». В межрайонных центрах уже с апреля стали оказывать расширенную терапевтическую помощь», — сказал Максим Забелин.Руководитель регионального Минздрава напомнил также о «Поезде здоровья» — мобильном комплексе, который позволяет пройти диспансеризацию всем тем, кто раньше не мог добраться до больницы.
«До октября по отдаленным районам Башкирии проедет группа врачей с выездной диспансеризацией. Работает смешанная команда. Я думаю что этот проект будет реализовываться в дальнейшем. У нас вышел новый порядок диспансеризации, который расширил диспансерную частоту наблюдения пациентов. Также идут изменения правовой базы: работодатель дает выходной на прохождение диспансеризации. Таким образом, идет стимулирование здорового образа жизни, стимулирование занятия спортом», — отметил Максим Забелин.
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