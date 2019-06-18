В Уфе, Кумертау, Октябрьском и Нефтекамске откроют центры онкологической амбулаторной помощи

В 2019 году в Башкирии откроется четыре центра онкологической амбулаторной помощи. Они начнут работать в Кумертау, Октябрьском, Нефтекамске и на базе больницы №13 в Уфе. Об этом сообщил и.о.министра здравоохранения Максим Забелин.





Всего предусмотрено открытие 13 центров онкологической амбулаторной помощи, они будут формироваться на базе межрайонных онкологических центров, сообщает сайт Newsbash.ru.

«В плане доступности помощи по профилю «онкология» вводим новый палатный корпус с поликлиникой Республиканского онкологического диспансера. Он позволит улучшить условия пребывания пациентов, которые проходят обследования. Будут современные комфортабельные условия, палаты с отдельными санузлами. Также будет выделено более 1 миллиарда рублей на обеспечения больных онкологическими заболеваниями специальными лекарствами. В предыдущих годах эта цифра составляла порядка 300 миллионов. Будем распределять помощь, чтобы не все стекались в один диспансер и не создавался эффект «горла бутылки». В межрайонных центрах уже с апреля стали оказывать расширенную терапевтическую помощь», — сказал Максим Забелин.

Руководитель регионального Минздрава напомнил также о «Поезде здоровья» — мобильном комплексе, который позволяет пройти диспансеризацию всем тем, кто раньше не мог добраться до больницы.





«До октября по отдаленным районам Башкирии проедет группа врачей с выездной диспансеризацией. Работает смешанная команда. Я думаю что этот проект будет реализовываться в дальнейшем. У нас вышел новый порядок диспансеризации, который расширил диспансерную частоту наблюдения пациентов. Также идут изменения правовой базы: работодатель дает выходной на прохождение диспансеризации. Таким образом, идет стимулирование здорового образа жизни, стимулирование занятия спортом», — отметил Максим Забелин.