Статистика коронавируса на сегодня, 22 февраля 2021 года, в Башкирии

В Башкирии увеличилось число инфицированных новой коронавирусной инфекцией. По данным администрации главы Республики Башкортостан, всего в регионе подтвердили 27 тысяч 739 случаев COVID-19, за последние сутки выявлено 146 заразившихся.
Выздоровели 21 тысяча 959 человек, из них за последние сутки 23 человека. На лечении остаются 5 тысяч 524 человека: 281 пациент лечится в стационарах, 5 тысяч 243 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.
Число умерших увеличилось на 4 и составляет 256 человек.