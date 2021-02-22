Статистика коронавируса на сегодня, 22 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 22 фев 2021 | 12:56

В Башкирии увеличилось число инфицированных новой коронавирусной инфекцией. По данным администрации главы Республики Башкортостан, всего в регионе подтвердили 27 тысяч 739 случаев COVID-19, за последние сутки выявлено 146 заразившихся.



Выздоровели 21 тысяча 959 человек, из них за последние сутки 23 человека. На лечении остаются 5 тысяч 524 человека: 281 пациент лечится в стационарах, 5 тысяч 243 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.



Число умерших увеличилось на 4 и составляет 256 человек.



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