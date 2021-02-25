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Статистика коронавируса на сегодня, 25 февраля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 25 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 25 фев 2021 | 11:57

По данным министерства здравоохранения Башкирии, на 11 часов 25 февраля в регионе 28 165 человек заболели коронавирусной инфекцией. Суточный прирост составил 141 случай.

236 пациентов остаются под наблюдением врачей в ковид-госпиталях. Еще 5332 человека лечатся амбулаторно. Общее число активных случаев составляет 5568. Выздоровели за минувшие сутки 234 жителя республики. За все время пандемии победили болезнь 22 332 человека.

Рост смертности не останавливается. За последние 24 часа от инфекции скончались еще 3 человека. Число жертв ковида в регионе выросло до 265 человек.

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Источник: proural.info

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