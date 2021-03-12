Статистика коронавируса на сегодня, 12 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 12 мар 2021 | 12:17

Министерство здравоохранения Башкирии обнародовало актуальную информацию о распространении коронавируса в регионе. На 11 часов 12 марта зарегистрирован 30 181 случай COVID-19. Суточный прирост составил 129 человек.



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Остаются на лечении 5345 пациентов – 5083 заболевших продолжают бороться с инфекцией дома, 262 – в ковид-госпиталях. Выписались за минувшие сутки 204 человека. За весь период пандемии выздоровели 24 526 граждан. Число умерших увеличилось до 310 жертв. За сутки от инфекции скончались 2 человека.