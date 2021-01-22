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Статистика коронавируса на сегодня, 22 января 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 22 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 22 янв 2021 | 11:12

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало оперативные данные о распространении новой коронавирусной инфекции в регионе. За сутки заболели 168 граждан. Общее число инфицированных достигло 22 738 человек.

Остаются на лечении 5337 пациентов. Из них 4678 человек переносят болезнь в легкой форме дома. Еще 659 больных находятся в ковид-госпиталях. Выписался за минувшие сутки 41 человек. За все время победили COVID-19 17 230 инфицированных.

К сожалению, рост смертности не прекратился. За последние 24 часа в Башкирии от коронавируса скончались двое. Общее число жертв выросло до 171 человека.

Ранее сообщалось о том, что В Башкирии пик заболеваемости коронавирусом пришелся на ноябрь 2020 года.

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Источник: proural.info

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