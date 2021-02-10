Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Башкортостане число выписавшихся после лечения от коронавируса приблизилось к 20 тысячам

В Башкортостане число выписавшихся после лечения от коронавируса приблизилось к 20 тысячам

В Башкортостане число выписавшихся после лечения от коронавируса приблизилось к 20 тысячам

Коронавирус в Башкирии | 10 фев 2021 | 11:26

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало актуальную информацию о распространении коронавируса в регионе. На 11 часов 10 февраля в республике зарегистрировано 25 894 подтвержденных случая COVID-19.

За минувшие сутки тест с положительным результатом получили 163 жителя Башкирии. Активных случаев 5960. В ковид-госпиталях осталось 316 пациентов. Еще 5644 инфицированных лечатся дома.

За весь период 19 720 жителей победили болезнь. За минувшие сутки выписались 165 граждан. К сожалению, появились новые жертвы инфекции. Умерли еще четверо. Общее число жертв выросло до 214.

Читайте также:

В Башкортостане назвали города и районы-лидеры по числу заболевших коронавирусом
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: