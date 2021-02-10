В Башкортостане число выписавшихся после лечения от коронавируса приблизилось к 20 тысячам

Коронавирус в Башкирии | 10 фев 2021 | 11:26

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало актуальную информацию о распространении коронавируса в регионе. На 11 часов 10 февраля в республике зарегистрировано 25 894 подтвержденных случая COVID-19.



За минувшие сутки тест с положительным результатом получили 163 жителя Башкирии. Активных случаев 5960. В ковид-госпиталях осталось 316 пациентов. Еще 5644 инфицированных лечатся дома.



За весь период 19 720 жителей победили болезнь. За минувшие сутки выписались 165 граждан. К сожалению, появились новые жертвы инфекции. Умерли еще четверо. Общее число жертв выросло до 214.



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