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Статистика коронавируса на сегодня, 16 марта 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 16 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 16 мар 2021 | 10:36

Сегодня, 16 марта, в администрации Уфы состоялось традиционное оперативное совещание в режиме видео-конференц-связи. Встречу провел заместитель мэра по вопросам архитектуры и строительства Радмил Муслимов. Сергей Греков находится в командировке.

В рамках встречи обсудили сложившуюся с распространением новой коронавирусной инфекции ситуацию. С докладом выступила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина. На сегодняшний день в Башкирии зарегистрировано 30 679 случаев COVID-19. Суточный прирост 120 человек. Протестировано за все время 2 623 388 жителей республики. В Уфе количество заболевших выросло до 9982 человек. В столице суточной прирост составил 45 случаев.


— Согласно изменениям, сохраняется масочный режим, социальная дистанция, термометрия, запрет на проведение массовых мероприятий, — напомнила Галина Пермина.

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Источник: proural.info

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