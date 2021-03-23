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В Минздраве Башкирии разработали единый дизайн оформления поликлиник

В Минздраве Башкирии разработали единый дизайн оформления поликлиник

Уфа | 23 мар 2021 | 15:54

В Министерстве здравоохранения Башкирии разработали концепцию единого дизайна оформления в поликлиниках республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 23 марта. Планируется, что оформление медучреждений станет более адаптированным под потребности пациентов, а используемые фирменные цвета и отделочные материалы будут близки к природной палитре.

Будет разработано единое оформление фасадных вывесок, входных групп и стоек информации. Холлы поликлиник станут светлее и просторнее. Появится единая система навигации со стендами, табличками и вывесками. Всеми популярные окна регистратуры приобретут новый вид, теперь они станут похожи на окна приема специалистов в МФЦ.

Также Минздрав приглашает к сотрудничеству дизайнеров, художественных оформителей и специалистов в сфере брендинга. Свои предложения касаемо новой концепции также может высказать каждый желающий, заявки принимаются до 5 апреля 2021 года, а проголосовать за лучший, с его точки зрения дизайн сможет каждый горожанин на открытом голосовании, на сайте Министерства здравоохранения.

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Источник: proural.info
Фото: Министерство здравоохранения Башкирии

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