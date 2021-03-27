Статистика коронавируса на сегодня, 27 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 27 мар 2021 | 12:57

В Башкирии вновь увеличилось число носителей коронавируса. За период пандемии в республике опасной инфекцией заболели 31 926 человек. Прирост за сутки составил 109 инфицированных. Об этом сообщила администрация главы РБ.



В больницах лечатся 265 пациента. Амбулаторно медицинскую помощь получают 4 432 человека. Всего от коронавируса выздоровели 26 881 инфицированных. За сутки выписаны 241 человека.



Известно, что за сутки еще три человека умерли от опасной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 348 летальных исходов от COVID-19.



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