Статистика коронавируса на сегодня, 23 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 23 апр 2021 | 11:28

На 11 часов 23 апреля в Башкирии зарегистрирован 34 691 случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе. Суточный прирост заболевших составил 99 человек.



Выздоровел за все время 31 931 пациент. За последние сутки из ковид-госпиталей выписались 236 жителей региона. Еще двое заболевших скончались от коронавируса. Общее число жертв инфекции выросло до 430 человек. Полностью прошли вакцинацию против COVID-19 136 980 граждан, 5052 – за последние сутки.



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