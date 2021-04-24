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Статистика коронавируса на сегодня, 24 апреля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 24 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 24 апр 2021 | 17:41

Врачи зарегистрировали смерть еще трех пациентов от коронавируса в Башкирии. Число летальных случаев от инфекции в регионе достигло 433 случаев.- Скончались от COVID-19 три пациента. Летальных случаев – 433, - говорится в суточной сводке оперштаба Башкирии.

За минувшие сутки 97 человек заболели коронавирусом в республике. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 34 788 человек.

Всего от коронавируса вылечились 32 103 человека, в том числе 172 выздоровели за минувшие сутки.

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