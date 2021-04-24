Статистика коронавируса на сегодня, 24 апреля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 24 апр 2021 | 17:41

Врачи зарегистрировали смерть еще трех пациентов от коронавируса в Башкирии. Число летальных случаев от инфекции в регионе достигло 433 случаев.- Скончались от COVID-19 три пациента. Летальных случаев – 433, - говорится в суточной сводке оперштаба Башкирии.



За минувшие сутки 97 человек заболели коронавирусом в республике. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 34 788 человек.



Всего от коронавируса вылечились 32 103 человека, в том числе 172 выздоровели за минувшие сутки.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram