Статистика коронавируса на сегодня, 24 апреля 2021 года, в Башкирии
Коронавирус в Башкирии | 24 апр 2021 | 17:41
Врачи зарегистрировали смерть еще трех пациентов от коронавируса в Башкирии. Число летальных случаев от инфекции в регионе достигло 433 случаев.- Скончались от COVID-19 три пациента. Летальных случаев – 433, - говорится в суточной сводке оперштаба Башкирии.
За минувшие сутки 97 человек заболели коронавирусом в республике. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 34 788 человек.
Всего от коронавируса вылечились 32 103 человека, в том числе 172 выздоровели за минувшие сутки.
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