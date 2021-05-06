Владимир Путин наградил врачей из Башкирии

| 06 май 2021 | 12:32

В соответствии с его указом, медработники награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени. Наград удостоились врачи, работавшие в «красной зоне». Ежедневно контактируя с ковид-зараженными, они спасали их жизни, рискуя своими.







Награды получили врачи из Уфы, Чишмов и Месягутово. А их коллеги из столицы региона, Белебея и Стерлитамака были награждены медалями Луки Крымского и получили звания заслуженных врачей Российской Федерации.



Напомним, только в Уфе за время пандемии было открыто несколько противовирусных госпиталей. Это инфекционный центр в Зубово, а также перепрофилированные отделения Республиканской инфекционной больницы, больниц № 5, 8, 13, 18 и той, что в Деме, федеральный ковид-госпиталь БГМУ. Во многом благодаря этим усилиям на сегодняшний день от вируса вылечились 33 358 человек. Число погибших относительно невелико: при 35 857 случаях заражения - 463 летальных исхода.

Иван Бегма

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